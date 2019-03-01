Телекоммуникационный спутник "Ямал-601" запустят с Байконура в мае
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Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи "Ямал-601" намечается с космодрома Байконур 31 мая, сообщает "РИА Новости".
Спутник "Ямал-601" займет точку стояния 49 градусов восточной долготы, в которой заменит действующий спутник "Ямал-202". Спутник будет предоставлять услуги связи на территории Европейского Союза, европейской части России, включая Калининградскую область, Урала и Западной Сибири.
Также в зоне покрытия лучей "Ямала-601" будут находиться регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.