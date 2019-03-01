Оренбуржец обокрал соседа по хостелу в Сургуте

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уроженца Оренбургской области задержали сургутские полицейские. Мужчину подозревают в краже вещей у соседа по хостелу, сообщает УМВД по ХМАО.

В дежурную часть полиции Сургута обратился 24-летний гражданин с заявлением о краже дорогого ноутбука, игровой консоли и вещей на сумму 177 тыс. рублей.

Полицейские установили, что потерпевший проживал в одном из хостелов города, накануне пропажи к нему в комнату заселился новый жилец. Мужчина ушел на работу, а вернувшись обнаружил отсутствие вещей и соседа.

Сургутские полицейские задержали 33-летнего уроженца Оренбургской области, который ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Злоумышленник рассказал, что недавно приехал в Сургут и не смог устроиться на работу. Часть похищенного он успел продать, а вырученные деньги потратил.

Возбужденно уголовное дело по статье УК РФ "Кража", санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.