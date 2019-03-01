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Более двух миллионов просмотров набрал клип Лазарева для Евровидения

Общество, 15:38 11 марта 2019

Официальная группа Сергея Лазарева во "ВКонтакте" | Фото: Официальная группа Сергея Лазарева во "ВКонтакте"

Более 2 млн просмотров за 24 часа с момента публикации набла клип на песню "Scream" Сергея Лазарева для Евровидения, сообщает РИА Новости.

Сергей Лазарев 9 марта представил песню "Scream", с которой выступит на "Евровидении-2019" в Израиле. Клип опубликован на официальном канале певца.

"Два миллиона просмотров в YouTube за первые 24 часа и пиковые позиции в iTunes в некоторых странах. Только что песня стала доступна также в странах Скандинавии. Так что ждем новые чарты из других стран", - прокомментировал певец успехи своей песни в Instagram.

Ранее Лазарев рассказал, что песня для конкурса написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. На "Евровидении" в 2016 году Лазарев занял третье место с песней "You're The Only One".

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

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# Евровидение , клип , конкурс , Сергей Лазарев

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