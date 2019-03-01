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Тюменская полиция ликвидировала наркопритон

Происшествия, 11:47 11 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменца, подозреваемого в организации притона в частном доме по улице Сахалинской, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

Полицейские установили, что 47-летний житель областного центра неоднократно предоставлял знакомым возможность употреблять наркотики в своем жилище. Гости отдавали хозяину часть наркотических средств в качестве вознаграждения.

В присутствии понятых сотрудники полиции изъяли два использованных шприца, а также подручные средства для подготовки наркотиков к употреблению.

За организацию притона тюменцу грозит до четырех лет лишения свободы.

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# наркопритон , уголовное дело

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