Тюменская полиция ликвидировала наркопритон

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменца, подозреваемого в организации притона в частном доме по улице Сахалинской, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

Полицейские установили, что 47-летний житель областного центра неоднократно предоставлял знакомым возможность употреблять наркотики в своем жилище. Гости отдавали хозяину часть наркотических средств в качестве вознаграждения.

В присутствии понятых сотрудники полиции изъяли два использованных шприца, а также подручные средства для подготовки наркотиков к употреблению.

За организацию притона тюменцу грозит до четырех лет лишения свободы.