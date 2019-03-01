Почти сто пятьдесят мест создадут в Уватском районе для общественных работ

| Фото: пресс-служба администрации Тобольска | Фото: пресс-служба администрации Тобольска

149 рабочих мест в рамках оплачиваемых общественных работ, в том числе 56 для безработных граждан, будет создано в Уватском районе в 2019 году, сообщает пресс-служба районной администрации.

Право на участие в таких работах имеют все граждане, зарегистрированные в Центре занятости населения. Время общественных работ не прерывает трудового стажа и засчитывается в общий трудовой стаж.

Работодателям участие в организации общественных работ позволяет более рационально использовать квалифицированный персонал за счет привлечения временных работников на выполнение необходимых неквалифицированных работ (сезонных работ) без увеличения штатов, при необходимости подбирать постоянных работников из безработных граждан, хорошо зарекомендовавших себя за время участия в общественных работах.

Более подробную информацию о мероприятиях временной занятости можно получить в Центре занятости населения Уватского района (с. Уват, ул. Октябрьская, 64а, тел. +7 (34561) 2-23-92).