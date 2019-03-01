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Девушку-зацепера сняли с поезда в Ишиме

Происшествия, 16:21 11 марта 2019

РЖД | Фото: РЖД

Жительницу Омска сняли с поезда и привлекли к административной ответственности в Ишиме. Опаздывая на поезд, 19-летняя девушка в Екатеринбурге зацепилась за поручни тамбура, сообщает тюменский линейный отдел МВД на транспорте.

Утром 8 марта сотрудники линейного пункта полиции на станции Ишим получили сообщение о том, что одна из пассажирок поезда дальнего следования нарушила правила поведения на железнодорожном транспорте.

Оказалось, что 19-летняя жительница Омска накануне опаздывала на поезд в Екатеринбурге. Видя, что ее поезд уже отправляется, девушка зацепилась за поручни нерабочего тамбура одного из вагонов и некоторое время ехала на подножке.

Нарушительницу заметили работники поездной бригады и сообщили об этом машинисту, который в экстренном порядке остановил состав.

Сотрудники линейного отдела составили на омичку протокол об административном правонарушении.

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# зацеперы , Ишим , поезд

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