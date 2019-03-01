Проект "Газпром энергосбыт Тюмень" включен в банк решений "Умного города"

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Работа АО "Газпром энергосбыт Тюмень" по обновлению систем освещения на территории общеобразовательных учреждений города Сургута признана на самом высоком уровне: энергосервисный проект "Интеллектуальное освещение образовательных учреждений посредством заключения энергосервисного контракта" размещен в Банке решений "Умного города", сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что Всероссийский проект "Умный город" является частью сразу двух национальных проектов — "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". В числе его приоритетных целей — повышение эффективности управления городской инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений. В Банке решений сосредоточены проекты, уже действующие в разных городах на территории всей страны и направленные на комплексное повышение эффективности городской инфраструктуры.

На сегодняшний день АО "Газпром энергосбыт Тюмень" реализовало уже несколько энергосервисных проектов, модернизировав системы освещения на территории четырех средних школ Сургута, одной гимназии и одного детского сада. Вместо светильников с ртутьсодержащими лампами установлены современные энергоэффективные светильники, дающие комфортный яркий свет, благодаря которому достигается высокий уровень безопасности в темное время суток, а также обеспечивается качественная картинка в системе видеонаблюдения. Новая осветительная система позволяет их пользователям получать серьезную экономию — до 60% от энергопотребления базового периода, при этом учреждение не расходует средства на утилизацию ртутьсодержащих ламп, отработавших свой срок.

Разумному использованию энергоресурсов, исключающему их перерасход, способствует и работа цифрового астрономического реле, встроенного в систему освещения: управление ею происходит в реальном времени без участия человека, автоматически — по заданной программе, учитывающей восход и закат солнца для города Сургута.

О высокой экономичности проекта говорит и тот факт, что он реализуется на основе энергосервисного контракта, в рамках которого исполнитель работ — АО "Газпром энергосбыт Тюмень" — является инвестором, самостоятельно оплачивает закупку и установку оборудования.

"Включение проекта "Интеллектуальное освещение образовательных учреждений посредством заключения энергосервисного контракта" в Банк решений "Умного города" — это свидетельство высокой оценки деятельности нашей компании, благодаря которой жизнь сургутян становится более комфортной и безопасной, — комментирует заместитель генерального директора по производственным вопросам АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Владимир Корабельников. — Работа в рамках проекта "Умный город" в Сургуте начата с внедрения умных технологий на территории учреждений образования, и это неслучайно: среди главных принципов проекта — не только экономическая эффективность, но и ориентация на "качество жизни" человека, в первую очередь — на подрастающее поколение". В соответствии с этим АО "Газпром энергосбыт Тюмень" намерено продолжать энергосервисную деятельность на территориях образовательных учреждений Сургута, участвуя в конкурсных процедурах, организуемых департаментом образования города. Со временем новые проекты и технические решения, реализованные энергосбытовой компаний, будут пополнять Банк решений.