Тюменские единоросы обратятся в Госдуму с предложением по мусорной реформе

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С предложением провести мониторинг федеральных правил предоставления коммунальных услуг обратятся к Госдуме члены тюменского регионального общественного совета проекта "Единой России" "Чистая страна". Такое решение принято на заседание общественного совета проекта "Чистая страна" в Тюмени 11 марта.

Как рассказала региональный координатор проекта "Чистая страна" Инна Лосева, законность начисление платы за вывоз мусора по прописке и по объектам собственности одновременно - вопрос, с которым тюменцы обращаются к депутатам и в общественные приемные "Единой России". "Нарушений в расчетах нет, данная норма отражена в постановлении правительства от 6 мая 2011 года № 354; 148(36)", - пояснила она.

"Этот вопрос нужно решать через федеральные документы. На общественном совете партийного проекта мы приняли решение обратиться в Государственную думу с предложением изучить эти два правила. Кроме того, нужно провести мониторинг во всех регионах, это можно сделать в рамках нашего проекта "Чистая страна" и посмотреть, как у них решается этот вопрос", - уточнила она.

В федеральных правилах прописано, что при отсутствии временно или постоянно проживающих граждан в жилом помещении начисление платы за услугу по обращению с ТКО производится, исходя из числа собственников.

Как отметили все участники заседания общественного совета партийного проекта, закон позволяет не оплачивать коммунальные услуги в пустых квартирах, если установлены приборы учета. Когда идет речь о вывозе мусора – это сделать нереально.

Инициативу Инны Лосевой - обратиться к координатору проекта, председателю комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову - члены общественного совета поддержали единогласно.

Напомним, что вопросы начисления оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов находятся под пристальным вниманием регионального правительства, правоохранительных органов, общественных организаций, депутатского корпуса, общественности. Проверки идут и без заявлений граждан. Так, в регионе уже выявлены два случая, когда жителям неверно выставили счета – гражданам уже сделан перерасчет. Начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая рассказала, что их ведомство проводит собственный мониторинг.

"От жителей жалоб не поступало, поэтому мы провели собственный мониторинг совместно с ТРИЦ. Было выявлено две организации, у которых не уменьшился размер оплаты за содержание общедомового имущества, при этом в квитанции появилась коммунальная услуга. Мы выдали им предписание провести перерасчет за январь и февраль, он составит около 20 тысяч рублей. Материалы направлены в Роспотребнадзор", - пояснила она.

Жители Тюменской области всегда могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Кроме того, в квитанциях, которые рассылает ТРИЦ, указаны все телефоны и адреса абонентских центров, куда можно обратиться с претензией или за консультацией.

Екатерина Исаева