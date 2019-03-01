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В Екатеринбурге ребенок выжил после падения из окна девятого этажа

Происшествия, 08:29 12 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверку по факту падения 10-летнего мальчика из окна девятого этажа проводят следователи в Екатеринбурге.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области, по предварительным данным, вечером 7 марта ребенок выпал из окна девятого этажа дома по ул. Восстания. Ребенок приземлился на дерево, а впоследствии упал на снег. Мальчик остался жив, его доставили в детскую клиническую больницу № 9.

Следователи устанавливают причины происшествия, составляют характеристики в отношении членов семьи, в которой произошло ЧП (согласно полученным данным, семья благополучная, на учете нигде не состоит). По итогам проверки органы СКР примут процессуальное решение.

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# Екатеринбург , падение с высоты , следственный комитет

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