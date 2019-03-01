Выпущены монеты с дальневосточным леопардом и белугой

| Фото: https://www.cbr.ru | Фото: https://www.cbr.ru

Серебряные памятные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга": "Дальневосточный леопард", "Красноногий ибис", "Белуга" с массой драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925, выпущены в обращение, сообщает Банк России.

Монеты имеют форму круга диаметром 33,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. На оборотной стороне монеты "Дальневосточный леопард" (каталожный № 5110-0158) расположено рельефное изображение дальневосточного леопарда; внизу по окружности имеется соответствующая надпись.

Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж – 5 тыс. штук.

| Фото: https://www.cbr.ru | Фото: https://www.cbr.ru

На монете "Красноногий ибис" (каталожный № 5110-0159) расположено рельефное изображение летящего красноногого ибиса; внизу по окружности имеется надпись: "Красноногий ибис".

Боковая поверхность монеты рифленая. Тираж – 5 тыс. штук/

| Фото: https://www.cbr.ru | Фото: https://www.cbr.ru

На монете "Белуга" (каталожный № 5110-0160) расположено рельефное изображение белуги; внизу по окружности имеется надпись: "Белуга". Тираж монеты – 5 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.