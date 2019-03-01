Песни бригады ЦДРА и тюменских артистов прозвучат на выставке "Сирийский перелом"

| Фото: Министерство обороны РФ | Фото: Министерство обороны РФ

Концертную программу подготовили тюменские творческие коллективы для военно-патриотической акции Минобороны России "Сирийский перелом", которая начнется на железнодорожном вокзале в Тюмени 13 марта в 12 часов.

Как рассказали в региональном департаменте культуры, тюменские артисты начнут выступление в 11 часов 20 минут, за 40 минут до прибытия поезда.

Локомотив с военной экспозицией прибудет на первый путь первой платформы. В составе экскурсионной группы едут артисты ансамбля песни и пляски Центрального дома Российской Армии. Они подготовили концерт и выступят на платформе-сцене поезда.

В экспозиции представлено более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

Российские военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, покажут танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee и другие образцы военной техники сирийских террористов.

Военно-патриотическую акцию "Сирийский перелом" проводит Министерство обороны РФ по решению президента России Владимира Путина. Акция стартовала 23 февраля, в День защитника Отечества. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тыс. км и остановится в 60 городах России, финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот". Финиш приурочен ко Дню независимости Сирии, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Военная экспозиция остановится в Тюмени в рамках маршрута Севастополь – Владивосток. 20 вагонов с выставочными экспонатами будут стоять до 14 часов. Программа артистов областной столицы продолжится до 14 часов 25 минут.

Специалисты регионального департамента культуры дополняют, что такая же концертная программа ждет и ишимцев. Следуя рейсом Владивосток – Мурманск, поезд "Сирийский перелом" остановится в Ишиме 8 апреля.

Ирина Ромашкина