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В Тобольске мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора

Общество, 15:49 12 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Случаи звонков предпринимателям от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора, участились в Тобольске, сообщает ведомство.

Неизвестные предлагают провести консультации и приобрести печатную продукцию необходимую в преддверии проведения проверки. Также об аналогичных звонках предпринимателям поступила информация от председателя Тобольского отделения "ОПОРЫ РОССИИ".

Следует помнить, что управление Роспотребнадзора является органом государственной власти и не оказывает возмездных услуг по консультированию хозяйствующих субъектов, не осуществляет реализацию печатной типографской продукции. Кроме того, уведомление о предстоящей плановой проверке не производится по телефону. В случае подобных звонков необходимо обратиться в полицию, также проинформировать сотрудников управления Роспотребнадзора.

Консультацию о необходимости наличия нормативных правовых актов можно получить, по телефону 20-86-66 или лично по адресу: Тюмень, ул. Рижская, 45а, а также в территориальных отделах. Приобрести нужные документы можно в предприятиях специализированной торговли или бесплатно распечатать в Интернете.

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# мошенничество , Роспотребнадзор

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