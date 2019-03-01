В Тобольске мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Случаи звонков предпринимателям от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора, участились в Тобольске, сообщает ведомство.

Неизвестные предлагают провести консультации и приобрести печатную продукцию необходимую в преддверии проведения проверки. Также об аналогичных звонках предпринимателям поступила информация от председателя Тобольского отделения "ОПОРЫ РОССИИ".

Следует помнить, что управление Роспотребнадзора является органом государственной власти и не оказывает возмездных услуг по консультированию хозяйствующих субъектов, не осуществляет реализацию печатной типографской продукции. Кроме того, уведомление о предстоящей плановой проверке не производится по телефону. В случае подобных звонков необходимо обратиться в полицию, также проинформировать сотрудников управления Роспотребнадзора.

Консультацию о необходимости наличия нормативных правовых актов можно получить, по телефону 20-86-66 или лично по адресу: Тюмень, ул. Рижская, 45а, а также в территориальных отделах. Приобрести нужные документы можно в предприятиях специализированной торговли или бесплатно распечатать в Интернете.