Из Тюмени можно будет улететь в Красноярск

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рейсы из Тюмени в Красноярск запускает авиакомпания Utair. С марта самолеты Boeing 737-500 летают пять раз в неделю в компоновке из 126 кресел эконом-класса.

По вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 1 час 30 минут рейс будет вылетать из тюменского аэропорта Рощино, в 7 часов — из Красноярска, сообщают в пресс-службе авиакомпании.

"Для Utair большая честь связать два крупнейших города Сибири. Открытие нового рейса между Тюменью и Красноярском — событие федерального масштаба. Utair уверен, что прямое авиасообщение в короткие сроки положительно повлияет на дальнейшее развитие регионов", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Напомним, Utair входит в Топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям. В 2018 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 8,7%, до 7,9 млн пассажиров, загрузка рейсов составила 80%.

В парке авиакомпании 65 самолетов. У Utair 11 мини-хабов по всей стране: в Уфе, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Сургуте, Тюмени и Ханты-Мансийске.