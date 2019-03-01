Тюменцы защитят творческие проекты и спектакли на конкурсе "Цех"

| Фото: пресс-служба молодежного театрального центра «Космос» | Фото: пресс-служба молодежного театрального центра «Космос»

Защита идей пройдет в рамках конкурса творческих проектов и спектаклей "Цех" в Тюмени 13, 15 и 16 марта, сообщает пресс-служба молодежного театрального центра "Космос".

Защита спектаклей состоится 13 марта, а творческие проекты участники представят 15 и 16 марта. Они продлятся с 15 до 18 часов.

Идеи оценят разные экспертные комиссии. В них войдут международный арт-журналист, драматург и лауреат национальной театральной премии "Золотая маска", руководители театрального центра и пресс-службы театрального фестиваля, театральный критик, создатель популярного продакшена, культуролог.

Прием заявок на конкурс творческих проектов и спектаклей "Цех" завершен.

"В этом году заявки сильно отличаются от прошлогодних. Появилось много идей иммерсивных уличных проектов, проекты, которые включают в себя и спектакль, и перформанс. Примерно 25 процентов от общего количества заявок – это инклюзивные проекты. Также немалую долю составляют фестивальные проекты", – отметила руководитель молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

В 2019 году на реализацию своего проекта или постановку спектакля участники конкурса "Цех" могут выиграть до 150 тыс., 200 тыс. и 500 тыс. рублей. 18 марта станет известно, какие идеи получат финансовую поддержку.