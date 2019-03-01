Тюменец Кирилл Кузьменко поборется за звание лучшего инженера-теплотехника

Фото: Кирилла Кузьменко Фото: Кирилла Кузьменко

Чуть больше года Кирилл Кузьменко работает в ПАО "СУЭНКО" ведущим инженером отдела тепловых режимов. В конкурсе профмастерства "Славим человека труда!" принимает участие впервые.

"В адрес организации ПАО "СУЭНКО" пришло приглашение, и я решил попробовать свои силы в номинации "Лучший инженер-теплотехник". Работать в этой сфере мне нравится. Необходимо обеспечивать техническую эксплуатацию, бесперебойную работу тепловых энергоустановок и оборудования, работать с объектами, которые производят, транспортируют тепловую энергию, обслуживать тепловые сети, разрабатывать проекты, проверять их, проводить аудит готовых котельных, контролировать эксплуатацию оборудования, менять неисправное оборудование", - рассказал он.

В 2017 году Кирилл Кузьменко окончил Тюменский индустриальный университет, но трудиться в сфере теплоснабжения он начал с 2016 года.

"Еще со школы однозначно хотел выбрать инженерную специальность, удалось поступить на факультет "Теплогазоснабжение и вентиляция". В процессе обучения больше понравилась отрасль теплоснабжения, и я решил развиваться в этом направлении и получать профильные знания и умения", - отметил он.

По мнению Кирилла Кузьменко, в Тюменской области можно реализоваться в сфере теплоснабжения, потому что регион зависит от этой отрасли.

"В Тюмени работают различные системы теплоснабжения: ТЭЦ, котельные, индивидуальные источники теплоснабжения. В ПАО "СУЭНКО" созданы все условия для роста: большой спектр различных задач, много современного оборудования, на котором можно совершенствоваться", - добавил он.

Готовиться к конкурсу нелегко, считает Кирилл Кузьменко. "На первом этапе меня выручило то, что в вузе я получил опыт проектирования. Мы работали над проектами, связанными с солнечным теплоснабжением. С этой темой я и пошел на первый этап. Все ребята были молодцы, у многих есть интересные проекты, но больше всего запомнился проект студентов Тюменского индустриального университета, связанный с ветровой электрогенерацией", - рассказал конкурсант.

На федеральном этапе, который пройдет 20 марта, у Кирилла Кузьменко будет 11 соперников. По оценке Кирилла Кузьменко, ко второму этапу приходится готовиться тщательнее и усерднее, поэтому приходится тратить все свое свободное время.

"На этом этапе мы должны решить нестандартный инженерный кейс. Главное - представить свое видение проблемы. Жюри будут оценивать оригинальность и новизну решения, проработанность технологического решения, экономическую эффективность и, конечно, саму презентацию. На данный момент мой кейс находится на стадии дооформления. Хочется верить в победу, но решать будет жюри", - подчеркнул он.

Кирилл Кузьменко считает себя хорошим специалистом в отрасли теплоснабжения. "Я получил достойное образование, имею стаж в этой отрасли, перенимаю опыт у своих коллег, с которыми мне приходится работать. Благодаря конкурсу профмастерства "Славим человека труда!" я получу новые знания, усовершенствую свое профессиональное мастерство. Радует, что конкурс повышает престиж рабочих и инженерных профессий и социального статуса человек труда, формирует позитивное отношения к людям рабочих профессий", - подытожил он.

Напомним, что призерам конкурса будут выплачены денежное поощрение в следующих размерах: 79 тыс. рублей - за первое место; 57 тыс. рублей – за второе место; 34 тыс. рублей - за третье место.

Ирина Шемякина