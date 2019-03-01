Под Тюменью из-за схода снега погиб пенсионер

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" | Фото: из группы "Тюмень - наш дом"

83-летний мужчина скончался после схода снега с крыши дома в пос. Боровский 11 марта. Проводится проверка, сообщает прокуратура Тюменской области.

11 марта 83-летний житель с. Богандинское приехал в пос. Боровский к нотариусу, офис которого располагался на первом этаже шестиэтажного жилого дома по ул. Островского. Когда он подошел к крыльцу, то на него с крыши упала снежная ледяная лавина. Нотариус вызвала скорую помощь и полицию. Мужчине оказали первую медицинскую помощь и увезли в больницу. Спасти его не удалось. Несчастный скончался около 16 часов 11 марта.

Как сообщили в надзорном органе, многоквартирный дом находится на обслуживании у ТСЖ "Сибиряк".

Организована проверка, по результатам примут меры прокурорского реагирования.

В связи с гибелью пожилого мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Расследование под личный контроль взял прокурор Тюменского района.