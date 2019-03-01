Сергей Сарычев: обеспечение безопасности на дорогах – общая задача ГИБДД, власти и общественности

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Стабилизацию ситуации на дорогах региона обсудили на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.

"Обстановка на дорогах Тюменской области контролируемая, но есть ряд моментов, на которые нужно обратить внимание. Так, за сутки сотрудники ГИБДД задержали 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения, - заострил внимание Сергей Сарычев. - Практически все экипажи оборудованы камерами, видеозаписи с нарушителями нужно опубликовать, чтобы их увидели все жители Тюменской области. Как показала практика, это эффективное воздействие на таких водителей. Тюменцы негативно относятся к тем, кто желает прославиться на дорогах, кто называет себя блогерами, танцуя на проезжей части, автохамам, которые устраивают гонки на пешеходных зонах".

В 2018 году в СМИ региона вышло более 4 тыс. 500 материалов о безопасности дорожного движения, за два месяца этого года - около 900. Работа по информированию жителей, в том числе, используя паблики в популярных социальных сетях, будет продолжена, заверил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

Меры профилактики необходимо усилить и в обеспечении безопасности детей – родители пренебрегают основными правилами перевозки: не пристегивают ремни, не оборудуют авто специальными удерживающими средствами. Как рассказал начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин, ведомство продолжит серию масштабных информационных акций. К участию привлекают общественные организации, волонтеров, молодежные структуры.

"Основной упор акций в профилактике детского травматизма при ДТП делаем на взрослых людей. Зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, которые были пассажирами. Частыми нарушениями ПДД на федеральных трассах остаются выезд на полосу встречного движения, пренебрежение правилами проезда перекрестка, превышение скоростного режима", - рассказал он.

Руководитель Госавтоинспекции поднял также вопрос качественной уборки автодорог и тротуаров. В ряде муниципалитетов зафиксированы случаи, когда дорожная техника сметает снег на обочины, вынуждая пешеходов идти по краю дороги.

Вице-губернатор отметил, что подобные нарушения не допустимы. "Деньги на развитие улично-дорожной сети предусмотрены в каждом муниципалитете. Тротуары должны чистить. Это защищенные статьи бюджета. В Тюмени видим, что эта работа ведется, все оперативно убирается, то же самое должно быть и в других населенных пунктах", - заявил он.

Эффективность и скорость устранения проблем заметно возрастает, когда к вопросу подключаются региональные власти и жители. К примеру, яму около железнодорожного переезда на 39 км участка дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск устранили в течение суток после сообщений в соцсетях. Во время рассмотрения результатов комиссионных обследований железнодорожных переездов заместитель начальника тюменского регионального филиала ОАО "РЖД" Сергей Нех сообщил, что принято решение капитально отремонтировать переезд. "Уже выделены средства, в ближайшие дни утвердим смету, сверим ее с ТОДЭПом, и проведем капитальный ремонт переезда за счет РЖД", - заверил он.

Участники заседания обсудили и вопросы, связанные с обустройством на участках автомобильных дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов стационарного уличного освещения.

"Обеспечение безопасности на дорогах - работа не только ГИБДД. Это должно быть в приоритете у всех подразделений, которые в органах государственной власти, местного самоуправления, дорожно-эксплуатационной, аварийно-восстановительной служб. Ситуация в Тюменской области стабильная и управляемая, но расслабляться нельзя", - резюмировал Сергей Сарычев.

В заседании также приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, ио директора тюменского филиала "Уралуправтодор" Алексей Осинцев, депутаты Тюменской областной думы Галина Резяпова и Инна Лосева, глава Тюмени Руслан Кухарук, представители руководства региональных структур и профильных ведомств.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Екатерина Исаева