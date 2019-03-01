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Тюменские школьники запустили селфи-марафон "В Крыму…"

Общество, 13:48 14 марта 2019

1gymnasium.ru

Селфи-марафон "В Крыму…" запустили школьники Тюменской области в социальных сетях. Акция проходит в рамках подготовки к фестивалю "Крымская весна", который посвящен пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

Участники селфи-марафона "В Крыму…" делятся друг с другом фотографиями, сделанными во время отдыха на полуострове. Первыми и пока самыми активными участниками марафона стали ученики и педагоги Заводоуковской школы №4. С хэштегом #вКрыму школьники выкладывают не только семейные фотографии, но и снимки с образовательных смен, которые проходили в Артеке и других оздоровительных центрах Крыма.

В рамках марафона в школах появились стенды, на которые все желающие могут прикрепить свои фотографии из Крыма и сделать коллажи с ними.

Презентация фотографий селфи-марафона "В Крыму…" станет частью праздничных мероприятий в честь воссоединения Крыма с Россией, которые состоятся в каждом городе, районе и селе Тюменской области. В фестивале "Крымская весна", который пройдет 16 и 17 марта, примут участие около 45 тыс. школьников из всех муниципалитетов региона.

Соб. инф.

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# Крымская весна , селфи-марафон , фестиваль , школьники

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