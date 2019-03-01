Школьники Тюменской области признаются в любви к Крыму

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Акция "Три цвета надежды" стартовала в школах Тюменской области. Ребята вместе с родителями и педагогами создают фотоколлажи о Крыме, пишут дружеские пожелания жителям полуострова. Все работы учеников соберут в экспозиции, которые можно будет увидеть в холлах учебных заведений 16 и 17 марта.

Акция приурочена к пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Детские рисунки и коллажи украсят главные площадки на общегородских праздниках. Все горожане, пришедшие на праздник, смогут дополнить их своими признаниями.

Фестиваль "Крымская весна пройдет с 16 по 18 марта по всей стране, в том числе во всех муниципальных образованиях Тюменской области. Жителей областного центра ждут на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. Традиционно тюменцы и гости города вместе исполнят гимн России. Зрителей ждет много сюрпризов, гастрономический фестиваль, праздничная программа, народные игры, а также творческие и кулинарные мастер-классы.

Пять лет назад, 18 марта 2014 года, в результате референдума полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации, а Республика Крым и город-герой Севастополь получили статус субъектов Российской Федерации.