Национальный проект "Цифровая экономика" обзавелся сайтом

| Фото: https://digital.ac.gov.ru/ | Фото: https://digital.ac.gov.ru/

Национальный проект "Цифровая экономика" получил собственный сайт с интерактивными картами, актуальными данными и новостями по теме цифровой экономики, сообщает РИА Новости.

"У нацпроекта "Цифровая экономика" появился собственный сайт – первым из всех нацпроектов. Задачей портала станет публикация официальной информации о нацпроекте, структуре его управления и мероприятиях по каждому из шести федеральных проектов, новостей и аналитических материалов по теме цифровой экономики в России и мире", - рассказал руководитель проектного офиса Владимир Месропян.

На портале digital.ac.gov.ru размещены интерактивные карты кибератак в мире, созданные совместно с Kaspersky Lab, а также карта предоставления госуслуг в России.

"В дальнейшем на портале планируется разместить клиентские сервисы для компаний и граждан и интерактивные возможности взаимодействия с органами управления программой – например, для подачи заявок на поддержку проекта", - добавил Месропян.