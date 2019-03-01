Селфи-марафон запустят в Тюмени на фестивале "Крымская весна"

| Фото: Дворец Пионер | Фото: Дворец Пионер

Селфи-марафон, приуроченный к проведению фестиваля "Крымская весна", запустят в Тюмени 16 и 17 марта, сообщает Дворец "Пионер".

Участники массовой акции будут выкладывать фотографии и селфи в социальные сети с хэштегом марафона и набирать лайки в борьбе за приз.

16 и 17 марта с 12 до 15 часов на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени будут установлены баннеры Добровольческого движения Тюменской области, посвященные фестивалю "Крымский фестиваль". Для участия в марафоне необходимо сделать фотографию на фоне баннера или выложить изображение "Крым сердце 72" из подручных средств для снимка. Затем разместить фотографию в социальных сетях с хэштегом #крым (сердце) 72 и набирать лайки.

18 марта в 10 часов будут подведены итоги интернет-марафона, подсчитано количество лайков под фотографиями. Владелец аккаунта, чье фото с хэштегом акции наберет большее количество голосов, получит приз – сертификат на образовательный модуль (творческий мастер-класс) во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Жителей и гостей Тюмени приглашают стать участниками селфи-марафона и большого Всероссийского праздника - фестиваля "Крымская весна".

Добавим, фестиваль "Крымская весна", посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пройдет в регионе 16-18 марта. На различных площадках Тюмени и Тюменской области будут проходить интерактивные программы, лекции, кинопоказы, выставки и мастер-классы. Одним из ярких событий станет флешмоб "Самая массовая видеооткрытка", во время которого волонтеры Тюменской области передадут привет волонтерам Крыма.

Главным мероприятием фестиваля станет концертная программа "Крымская весна" на двух площадках: площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре. 16-17 марта с 12 часов на центральных площадках города будут организованы интерактивные площадки с творческими мастер-классами, веселыми стартами, фотозонами. Пройдут презентации блюд крымской кухни, туристических возможностей Крыма и Севастополя. Творческие коллективы представят концертную программу, состоится массовое исполнение гимна Российской Федерации и народных песен.