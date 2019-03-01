Тюменец угнал машину у рыбака в Аромашевском районе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, задержали полицейские Аромашево, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился 44-летний мужчина, у которого угнали припаркованный у реки автомобиль. Полицейским удалось установить личность предполагаемого угонщика. Им оказался 26-летний неработающий житель Тюмени.

Пьяный молодой человек ехал со своей супругой и детьми в соседнюю деревню. За рулем автомобиля находилась супруга. Не справившись с управлением женщина съехала на обочину, а выехать самостоятельно не смогла. Злоумышленник вспомнил, что проезжая по трассе видел автомобиль на берегу реки. Молодой человек отправился за помощью. Машина была не заперта, хозяин отсутствовал. Найдя в салоне ключи, тюменец поехал к своему автомобилю. Вытащив машину, угнанное авто мужчина оставил и скрылся.

Задержанный сознался в совершенном преступлении. Угнанный автомобиль возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.