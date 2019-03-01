Тюменцев зовут на уборку в приют "Лучший друг"

| Фото: официальная группа приюта "Лучший друг" | Фото: официальная группа приюта "Лучший друг"

Акция "Собачья и кошачья радость" пройдет в приюте "Лучший друг" на ул. Голышева 16 и 17 марта. Необходима помощь в уборке вольеров и территории, сообщают добровольцы, помогающие бездомным животным.

По словам волонтеров, на выходные в приюте намечено много работы, грядет генеральная уборка. Необходимо очистить вольеры от наледи, вытащить из будок отсыревшее сено, прибрать территорию. Тюменцев зовут принять участие в акции.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" постоянный волонтер приюта "Лучший друг" Алена Ажгибецова, присоединиться могут все желающие, кому исполнилось 16 лет (младше 16 лет — в сопровождении взрослых). Добровольцы советуют надеть удобную одежду, которую не жалко замарать.

Также желающие могут привезти в приют макароны и крупы: геркулес, гречка, ячневая, пшено, пшеничная, рис. Перловка не требуется.

Акция "Собачья и кошачья радость" пройдет в субботу и воскресенье. 16 марта в 12 часов желающих прибраться в приюте будет ждать куратор Алена Ажгибецова (телефон 8-982-977-14-74), а 17 марта в это же время Дана Гапочкина (телефон 8-996-322-06-77). Место сбора — остановка "п.ММС" (конечная маршрутов 48, 51, 78, 4). Ожидание добровольцев продлится здесь до 12 часов 10 минут, после все отправятся в приют. Тюменцев просят обязательно информировать кураторов о желании прийти.

В приюте "Лучший друг", по словам Алены Ажгибецовой, насчитывается около 140 собак и 30 кошек. Акции "Собачья и кошачья радость" проводятся часто. За анонсами можно следить в группе волонтеров.

Инна Пахомова