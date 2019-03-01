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Центр биобезопасности лесов откроют в Тюмени

Общество, 09:25 18 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Центр биобезопасности лесов откроется в Тюменском госуниверситете 21 марта, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проект в области лесоведения станет первым результатом сотрудничества ТюмГУ и Университета Северной Аризоны из Флагстаффа, США. На открытие центра прибудет делегация Университета Северной Аризоны во главе с президентом университета Ритой Ченг.

Ожидается, что в церемонии открытия нового научно-исследовательского подразделения ТюмГУ примут участие представители департамента лесного комплекса Тюменской области и департамента образования и науки Тюменской области, Сибирской лесной опытной станции.

Напомним, что одним из приоритетных направлений деятельности Тюменского НОЦ являются исследования в области биологической безопасности человека, животных и растений. Открытие новой российско-американской "зеркальной" лаборатории в ТюмГУ предваряет Национальный лесной форум, который пройдет в Тюмени 11-12 апреля 2019 года, под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

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# биозащита , лес , лесной форум , ТюмГУ

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