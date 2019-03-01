"Тюмень" и "Газпром-Югра" продолжат борьбу за Кубок России

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

МФК "Тюмень" и "Газпром-Югра" не смогли выявить лидера в первом матче в рамках розыгрыша Кубка России по мини-футболу - 3:3. Следующая встреча назначена на 17 марта.

Как напоминает пресс-служба тюменского клуба, это уже третий заход сибиряков за почетным трофеем.