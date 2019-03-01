"Тюмень" и "Газпром-Югра" продолжат борьбу за Кубок России
| Фото: mfktyumen.ru
МФК "Тюмень" и "Газпром-Югра" не смогли выявить лидера в первом матче в рамках розыгрыша Кубка России по мини-футболу - 3:3. Следующая встреча назначена на 17 марта.
Как напоминает пресс-служба тюменского клуба, это уже третий заход сибиряков за почетным трофеем.
"Перед этим матчем, наверное, кто-то подумал, что игра получится спокойной, вязкой. Но вышло все наоборот, игра выдалась зрелищной. С хорошими моментами у наших ворот и ворот соперника. Спасибо нашим болельщикам, которые нас активно поддержали. Все решиться 17 марта", - подчеркнул главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов.