Уральские единороссы в Тюмени обсудили приоритетные направления работы

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

"Единая Россия" всегда была партией власти. Без ее участия невозможна реализация многих направлений и решений главы государства, направленных на повышение благосостояния и качества жизни россиян.

Об этом заявил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко на заседании Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", которое состоялось в Тюмени под руководством депутата Государственной Думы Ивана Квитки, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Дмитрий Кузьменко отметил, что перед партией стоит много масштабных задач и пожелал сохранять и укреплять позиции в органах государственной и региональной власти, местного самоуправления на предстоящих выборах.

Вице-губернатор Тюменской области, член регионального политсовета "Единой России" Сергей Сарычев поприветствовал партийцев от имени главы региона. Он выразил уверенность, что перед партией стоит ряд новых задач, и одна из важнейших – сделать взаимодействие с населением более эффективным. Для "Единой России" всегда было важно общение с людьми, работу в этом направлении необходимо усилить.

"Нужна постоянная обратная связь с населением, а чтобы ее получить, нужно больше встречаться с людьми, общаться с ними. С обществом необходимо обсуждать важные темы, решения власти, которые напрямую влияют на жизнь людей, - подчеркнул он. - Нужно быть в диалоге с нашими земляками. Нам есть, что предложить людям: у "Единой России" много интересных идей, реально действующих партийных проектов. Это миссия партии власти - постоянно быть в контакте с обществом, разъяснять, обсуждать. Люди должны знать, что мы работаем им во благо".

Как отметил руководитель Уральского МКС Иван Квитка, ключевые задачи структуры сегодня - это организация и проведение избирательных кампаний различного уровня, решение кадровых вопросов и содействие повышению квалификации партийного актива. "Именно этим обусловлены текущие изменения в структуре Уральского МКС, которые прошли сегодня", - подчеркнул он.

Были назначены трое заместителей руководителя Уральского МКС: кадровые вопросы в УФО будет курировать член Совета Федерации от Ямала Елена Зленко, депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко назначен ответственным за экспертно-аналитическую и учебно-методическую работу, депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов будет курировать все избирательные кампании 2019 года.

"Все кандидатуры - люди компетентные, с большим опытом партийной и управленческой работы. Они хорошо знают регионы УФО и на протяжении многих лет вносят свой вклад в развитие партии", – сказал Иван Квитка.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил, что обозначенные на заседании Уральского МКС приоритетные направления важны для реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию РФ. "Мы все вместе будем работать для достижения намеченных целей, а главными для нас остаются рост уровня жизни населения, рост доходов жителей, улучшение качества медицинских, образовательных и социальных услуг", - заверил Андрей Артюхов.