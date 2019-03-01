Житель Упоровского района, содержавший притоны в Тюмени, ответит перед судом

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

23-летний житель Упоровского района, который содержал два наркопритона на ул. 30 лет Победы и Олимпийской в Тюмени, предстанет перед судом, сообщает региональная прокуратура.

Безработный молодой человек в декабре 2018 года, проживая с супругой на съемной квартире по ул. 30 лет Победы, стал пускать в помещение наркоманов. Жена в это время была на работе. За вход наркозависимые "расплачивались" дозой.

30 декабря супруги сняли жилье на ул. Олимпийской. В январе наркоманы стали приходить и сюда.

10 января в квартиру нагрянули полицейские и пресекли противоправную деятельность обвиняемого. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Материалы дела направлены в Ленинский районный суд.