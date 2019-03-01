Четыре человека пострадали в массовой аварии под Тюменью

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием 22 машин, произошедшем на объездной дороге Тюмень — Боровский — Богандинский 15 марта. Погибших нет. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Напомним, авария произошла на 10 км объездной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский днем 15 марта. Изначально сообщалось о 18 машинах, которые столкнулись здесь.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Корреспонденту "Тюменской линии" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина рассказала о состоянии пострадавших.

"Вызов поступил в 13 часов 48 минут. На место происшествия бригада скорой помощи прибыла в 13 часов 54 минуты. Троим пострадавшим оказана экстренная помощь. Всех доставили в ОКБ №2. Еще один пострадавший отказался от госпитализации. Женщина получает необходимую медпомощь в условиях реанимации по поводу открытой черепно-мозговой травмы. У одного мужчины подозрение на сотрясение головного мозга, у другого — рана головы. Они продолжают комплексное обследование и получают соответствующую экстренную медпомощь", — рассказала Малыгина.

На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, ТОСЭР, медики. Пострадавшим оказывается психологическая помощь. На место аварии направлен мобильный пункт обогрева.

Инна Пахомова