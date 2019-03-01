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Отборочные соревнования WorldSkills Russia стартовали в Екатеринбурге

Общество, 17:33 16 марта 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Отборочные соревнования перед национальным чемпионатом WorldSkills Russia начались в Екатеринбурге 16 марта. За звание лучших поборются участники компетенции "Хлебопечение".

Тюменскую область представит Артем Нгуен. " К отборочному этапу я готовился очень напряженно, практически в ежедневном режиме. Задание, которое нам предстоит сделать, узнал пару недель назад, но в нем есть некоторые моменты, которые остаются нераскрытыми для нас. Так, например, нам предстоит испечь хлеб, плетеное изделие, бриошь и "тайную булочку" - то есть булочку, ингредиенты которой мы не знаем заранее. Это может оказаться что угодно: изюм, курага, орехи, джем, фрукты. Неизвестность меня не пугает: несмотря на волнение, которое, конечно, есть, я уверен в своих силах и надеюсь на победу", - рассказал он.

Напомним, победители отборочных соревнований примут участие в Национальном чемпионате в конце мая в Казани, пишет "Мегатюмень".

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