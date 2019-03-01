Полкилограмма наркотиков изъяли полицейские Сургута

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Более 500 гр наркотиков изъяли из незаконного оборота полицейские Сургута, сообщает ГУ МВД России по Югре.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 19-летнего мужчину, у которого во время личного досмотра они обнаружили и изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом. В рюкзаке подозреваемого, прибывшего из ближнего зарубежья, полицейские обнаружили весы, изолирующую ленту и полимерный пакет с кристаллообразным веществом светлого цвета. Кроме того, по месту жительства задержанного обнаружено порядка 14 гр аналогичного вещества.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим веществом - солью. Общая масса составила порядка 560 гр.

Злоумышленник пояснил, что приехал в Сургут для заработка. Наркотик фасовал по сверткам и готовил к распространению через тайники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также попытка незаконного сбыта или пересылки растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Максимальная санкция предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.