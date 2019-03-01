Жительницам Нижневартовска продавали контрафактный парфюм

| Фото: пресс-группа Ханты-Мансийской таможни. | Фото: пресс-группа Ханты-Мансийской таможни.

Факты реализации контрафактной парфюмерии выявили ханты-мансийские таможенники и сотрудники УМВД России по Нижневартовску, сообщает пресс-служба таможни автономного округа.

Духи с нанесенными логотипами известных фирм Chanel, Dior, Lacoste, Воss, D&G, Versace, Gucci реализовывались в одном из городских магазинов. У предпринимателя отсутствовали договоры с правообладателями данных товарных знаков.

Все товары изъяты сотрудниками полиции. На данный момент проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.

"В соответствии со статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконное использование товарных знаков влечет наложение административного штрафа, обязательную конфискацию товара и его уничтожение. При повторном правонарушении возникает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации", - отметил заместитель начальника Ханты-Мансийской таможни Алексей Русанов.

Убытки, которые терпят потребители, приобретающие некачественную продукцию, очень трудно выразить в конкретных цифрах. Так, например, пользование контрафактными духами помимо финансовых потерь может разочаровать в отсутствии стойкого аромата и причинить вред здоровью.