В Голышмановском городском округе впервые избрали думу

фото из архива "Тюменская линия" фото из архива "Тюменская линия"

Выборы депутатов первого состава думы Голышмановского городского округа прошли 17 марта. Голосование, как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, прошли без нарушений и при достаточно высокой активности избирателей - 36,7%.

"Это весьма типичная картина для муниципальных выборов, хотя хотелось бы, конечно, большей активности избирателей", - пояснил он.

В выборах депутатов первого состава думы Голышмановского городского округа, которые проходили только по мажоритарной системе, приняли участие три парламентских политических партии – "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР.

По предварительным данным из 20 мандатов 15 достались представителям партии "Единая Россия", четыре – КПРФ, один –ЛДПР. На каждый мандат в первом составе думы Голышмановского городского округа, в среднем претендовали по четыре кандидата.

"В 15 избирательном округе за мандат боролось восемь кандидатов, во втором – семь", - сообщил Игорь Халин.

Первые выборы в Голышмановском городском округе прошли под пристальным вниманием наблюдением. "Было 42 члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, и 62 наблюдателя – от каждйо политической партии, участвующих в выборах и от кандидатов-самовыдвиженцев. Два человека представляли движение "Голос" из Екатеринбурга", - рассказал Игорь Халин.

Голышмановский район был преобразован в Голышмановский городской округ решением Тюменской областной думы 21 июня 2018 года.

По словам председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуата Сайфутдинова, преобразование муниципального Голышмановского района предполагает сокращение количества сельских администраций с 15 до одной. И это позволит составлять единый бюджет, вести единую отчетность и нормативную базу. Также это повлечет сокращение количества сельских депутатов.

Численность депутатов представительного органа вновь образованного городского округа составит 20 человек. Глава городского округа будет избираться представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Борис Олейник