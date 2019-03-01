Около восьмидесяти человек присоединились к первому в Тюмени забегу parkrun

| Фото: из группы "parkrun Затюменский" | Фото: из группы "parkrun Затюменский"

Около 80 человек приняли участие в первом любительском забеге parkrun, который прошел в экопарке Затюменский 16 марта. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор забега parkrun в Тюмени Роман Берестовский.

По его словам, открытие первого тюменского забега parkrun прошло отлично. Люди пришли в экопарк Затюменский, несмотря на объявленное ранее штормовое предупреждение. На открытие первого забега parkrun в Тюмени пришли 100 человек. Около 80 пробежали по территории экопарка. Можно было встретить бегунов, которые пришли на мероприятие с питомцами. Так, в забеге приняли участие две собаки. Вместе с тюменцами по экопарку пробежались и паркранщики, прилетевшие из Москвы.

Бодрую атмосферу создавала музыка. После забега участников угостили горячим чаем. Результаты бегунов были загружены на официальный сайт движения через три часа после забега.

"Все беговое сообщество обрадовалось открытию. Parkrun забег в экопарке Затюменском станет доброй традицией", — заключил Роман Берестовский. Такие мероприятия будут проходить еженедельно. Старт — каждую субботу в 9 часов. Новые встречи бегунов также не обойдутся без музыкального сопровождения и чаепития.

Присоединиться к parkrun забегу могут все желающие. Участие бесплатное, но необходима регистрация. На забеги необходимо брать распечатанную копию личного штрихкода.

Международный проект "parkrun" ("паркран" – парковые забеги) стартовал в октябре 2004 года. Сегодня он представлен в 20 странах мира, в том числе и в России. Отметим, Затюменский экопарк стал 58 парком в России, где состоялся забег parkrun.

Инна Пахомова