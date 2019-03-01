В экопарке Затюменском состоится первый забег parkrun

| Фото: из группы "parkrun Затюменский" | Фото: из группы "parkrun Затюменский"

Первый любительский забег parkrun пройдет в экопарке Затюменский (ул. Барнаульская) 16 марта. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор забега parkrun в Тюмени Роман Берестовский.

Международный проект "parkrun" ("паркран" – парковые забеги) стартовал в октябре 2004 года. Сегодня он представлен в 20 странах мира, в том числе и в России.

Каждую субботу в 9 часов утра забеги одновременно стартуют в 57 парках в 32 городах страны: 27 парков в Москве и в Московской области, семь парков в Санкт-Петербурге, два парка в Рязани, а также в Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Волгограде, Уфе и многих других.

Эти забеги не являются соревнованиями. По словам организаторов, мероприятия проводятся для поддержки бегунами друг друга. Роман Берестовский отметил, что Затюменский экопарк стал 58 парком в России, где состоится забег.

О движении parkrun тюменец узнал на полумарафоне в Москве, организованном совместно с фондом Натальи Водяновой "Обнаженные сердца", в котором принимал участие в мае 2018 года. О нем Роману Берестовскому рассказал другой бегун, который организовывал забеги в столице. По возвращении домой тюменец решил подключить к движению parkrun, объединяющему спортсменов со всего мира, и Тюмень.

Он считает, что забеги станут прекрасным дополнением для экопарка Затюменский. 9 марта здесь прошел тестовый забег — организаторы решили опробовать трассу. В тот день в экопарке собралось 20 бегунов, отозвавшихся на клич, брошенный в группе для спортсменов в социальной сети. По словам Романа Берестовского, все прошло хорошо, в дружеской атмосфере.

Принять участие в первом parkrun забеге в Тюмени, который пройдет утром 16 марта, могут все желающие. Участие бесплатное, но необходима регистрация. На забег необходимо взять распечатанную копию личного штрихкода.

Перед стартом пройдет разминка. На нее участники соберутся в 8 часов 40 минут. Старт забега намечен на 9 часов. После всех ждет чаепитие.

Такие забеги в Тюмени намерены проводить каждую субботу.

Инна Пахомова