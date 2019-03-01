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Житель Абатского района угнал у брата автомобиль

Происшествия, 10:52 19 марта 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, задержали в Абатском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль "Форд Фокус" для проверки документов. У водителя их при себе не оказалось. От мужчины исходил стойкий запах спиртного.

Накануне вечером молодой человек гостил у брата в с. Шевырино. Родственники отмечали день рождения. Фигурант решил воспользоваться моментом и покататься на машине брата. Хозяин иномарки не давал разрешения на управление и заявил в полицию об угоне. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело.

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# Абатский район , угон

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