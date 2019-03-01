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Жительница Омутинского стала жертвой телефонного мошенника

Происшествия, 11:25 19 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, похитившего у женщины 6 тыс. рублей, разыскивают в Омутинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

37-летней жительнице с. Омутинское на телефон позвонил неизвестный. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он сообщил, что с ее счета кто-то пытается похитить денежные средства. Звонивший убедил потерпевшую для предотвращения хищения продиктовать номер карты и пароль из смс-сообщения. Женщина послушалась и с ее банковской карты были списаны деньги. Когда потерпевшая попыталась связаться со звонившим, номер оказался недоступен.

Сотрудники полиции рекомендуют не сообщать неизвестным лицам реквизиты своих банковских карт, код расположенный на ее обратной стороне, и пароли, приходящие в смс-сообщении. Сотрудники банка никогда не запрашивают данную информацию.

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# деньги , мошенничество , Омутинское

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