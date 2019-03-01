Волейболистки "Прибоя" лидировали на первенстве области

| Фото: www.volley.ru | Фото: www.volley.ru

Волейбольная команда СДЮСШОР "Прибой" победила в первенстве Тюменской области по волейболу среди девушек 2003-2004 годов рождения, сообщает региональная федерация волейбола.

Его участниками стали восемь команд. Награды они разыграли на площадке спорткомплекса "Здоровье".

Уверенную итоговую победу одержали тюменки - подопечные Ольги Ескиной. На второй позиции расположились волейболистки из Каскары. Тройку призеров замкнула нижнетавдинская команда.

По итогам первенства были определены лучшие игроки. Специальные призы учредила областная федерация. Их обладателями стали Елизавета Анкушева, "Прибой, Екатерина Бушманова, Каскара и Дарья Брюховец, Нижнетавдинский район.

Лучших игроков отметил и волейбольный клуб "Тюмень". Призы получили Жанна Солонарь, "Прибой, Татьяна Распопова из Каскары, Дарья Сидорова, Нижнетавдинский район.