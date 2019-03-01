Чемпионов области по интеллектуальным играм определят 23 марта
Весенний чемпионат Тюменской области по интеллектуальным играм пройдет в МТЦ "Космос" 23 марта, сообщает пресс-служба интеллектуального движения Тюменской области.
В чемпионате примут участие студенческие и школьные команды Тюмени, Тобольска, Ишима и Ялуторовска.
Командам предстоит проверить знания в четырех видах интеллектуальных игр: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Эрудит-квартет" и "Мультиигры". По итогам всех соревнований будет определен абсолютный чемпион среди школьников и студентов.
В рамках чемпионата подведут итоги областной лиги, который проходил с октября по март в 10 муниципальных образованиях Тюменской области. По результатам финала победитель среди школьников и студентов отправится на чемпионат России по интеллектуальным играм.
Участников ожидает приятный сюрприз: ведущим осеннего чемпионата станет знаток элитарного клуба "Что? Где? Когда?", капитан команды Росатома, обладатель двух хрустальных атомов Константин Рудер.