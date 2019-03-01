Тюменские и уральские промышленники обсудили перспективы сотрудничества

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Соглашение о сотрудничестве заключили ассоциация "Уральский кластер "Малая энергетика и энергомашиностроение" и Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

Церемония подписания документа состоялась на заседании круглого стола "Развитие межрегионального научно-промышленного взаимодействия" в тюменском технопарке. Заключение соглашения между одним из тюменских региональных институтов развития и ассоциацией уральских промышленников - прямое продолжение основной темы заседания Совета глав регионов Уральского федерального округа, которое прошло в Кургане под председательством полпреда президента РФ в УФО Николая Цуканова 15 марта.

"Развитие межрегиональной экономической кооперации - очень важная задача. Тюменская и Свердловская области, обладающие мощным промышленным потенциалом и серьезной научной базой, способны создавать новые точки экономического роста. Думаю, использование возможностей двух регионов даст серьезный синергетический эффект", - отметил, приветствуя участников круглого стола, главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента РФ в УФО Дмитрий Кузьменко.

В Тюменской области действует эффективная система государственной поддержки бизнеса, подчеркнул он. Это позволило региону в 2018 году занять первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

В заседании круглого стола приняли участие представители тюменских и свердловских промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных объединений предпринимателей, научно-исследовательских и проектных организаций, органов власти.

"Научно-промышленный комплекс Свердловской области при взаимодействии с потенциалом Тюменской области может дать серьезный эффект, например, при освоении рынков нефтегазового оборудования и технологий на Ямале и в Югре. Наша цель - совместное развитие науки и промышленности, импортозамещение, создание новых производств и рабочих мест в наших регионах", - сказал в беседе с журналистами президент ассоциации "Уральский кластер "Малая энергетика и энергомашиностроение" Денис Папилин.

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец рассказала, что начало взаимодействию с коллегами из Свердловской области было положено в 2018 году на Тюменском нефтегазовом форуме.

"Итогом сегодняшнего круглого стола станет разработка и подписание дорожной карты по развитию сотрудничества между нашими регионами. Мы рассчитываем на конкретные совместные инвестиционные проекты", - сообщила Ольга Романец.

Евгений Бабенко