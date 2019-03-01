Межрегиональная кооперация по-новому, или О чем договорились губернаторы УФО в Кургане

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Эффективное сотрудничество между регионами, входящими в состав Уральского федерального округа, позволит выполнить задачи, поставленные главой государства в послании к Федеральному Собранию. Такое мнение высказал полпред президента в УФО Николай Цуканов во время заседания первого совета глав субъектов округа, которое состоялось в Кургане 15 марта.

Рост экономики, развитие промышленного и сельскохозяйственного производств, укрепление межрегиональных связей – эти вопросы сформировали повестку встречи.

"У кооперации областей есть потенциал, который пока используется не в полной мере. Для усиления межрегионального сотрудничества российское правительство утвердило "Стратегию пространственного развития РФ до 2025 года". В соответствии с документом предусмотрено создание Урало-Сибирского макрорегиона. Я считаю, что субъекты Уральского федерального округа должны принять активное участие и направить свои предложения для формирования стратегии социально-экономического развития нового макрорегиона", - отметил Цуканов.

Предложения об использовании кооперационных связей для развития каждого субъекта в отдельности и макрорегиона в целом, вносили губернаторы. Сейчас между регионами, входящими в состав УФО, действуют несколько соглашений. Полпред поручил до 1 мая 2019 года проанализировать документы и внести актуальные правки.

Более того, главы регионов намерены усилить взаимодействия по новым пунктам. Так, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что сотрудничество, в частности, с Курганской областью может выйти на новый уровень.

"Мы видим большие перспективы в сфере агропромышленного комплекса. Есть проекты, связанные с развитием санаторно-курортной сферы. Со своей стороны детально проработаем все аспекты. Не останутся в стороне вопросы экологии – речь идет о бассейне реки Тобол", - уточнил он.

Возможности кооперации регионов УФО, в том числе и усиление взаимодействия с Курганской областью в своем докладе отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Речь идет об участии субъектов в мегапроектах.

"В рамках Уральского федерального округа и макрорегиона у нас тесные связи с субъектами по разным направлениям. С Урала на Ямал поставляют передовые буровые установки и щебень. Реализация проекта "Северный широтный ход – 2" позволит вывести существующую кооперацию на совершенно новый уровень. В итоге на территории федерального округа мы получим морской порт с выходом в мировой океан и подведенной железной дорогой. Другими словами, у предприятий появятся новые логистические и экспортные возможности", - уверен ямальский губернатор.

Большие надежды на развитие транспортного плеча и выход на мировые рынки возлагает Челябинская область. Глава субъекта Борис Дубровский считает, что создание крупного макрорегиона вдоль Уральского хребта неизбежно и экономически целесообразно.

"Процессы интеграции регионов объективно набирают обороты. Челябинская область имеет 58 долгосрочных межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, социальном и культурном сотрудничестве, при этом максимально эффективными являются соглашения с соседними регионами. Все губернаторы, которые работают, по сути, создают условия для конкурентных преимуществ для предприятий, находящихся на территории субъектов ", - считает он.

По итогам совета, Борис Дубровский предложил представителям "Курганмашзавода" войти в кластер транспортного машиностроения Урала. Это позволит курганскому предприятию получить новые возможности по привлечению федеральных ресурсов для разработки инновационных продуктов.

Обсуждение общих задач в формате совета глав УФО позволяет максимально эффективно учесть все особенности субъектов и найти взаимовыгодные решения. Как рассказал врио губернатора Курганского области Вадим Шумков, региону есть, что предложить соседним субъектам.

"Мы все стремимся использовать наши преимущества, опыт для улучшения жизни жителей Уральского федерального округа. Регионы связаны исторически, экономически и ментально. В Урало-Сибирском макрорегионе единые цели и задачи. Я уверен, что кооперация и совместная работа позволит наиболее достойно пройти непростой период, который сейчас есть в российской экономике", - заявил он.

Промышленные предприятия Зауралья ведут активные переговоры с нефти- и газодобывающими компаниями по поставке оборудования. Заводы, выпускающие дорожную технику, автобусы готовы нарастить экспорт в другие регионы. И, как заверил врио губернатора, курганский бизнес готов подстроиться под требования, которые предъявляют в муниципальных заказах.

Наиболее перспективными направлениями развития кооперационных связей являются промышленность, сельское хозяйство, медицина, считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Уральский федеральный округ - это перспективный рынок для промышленной и аграрной продукции. Укрепление кооперационных связей между субъектами — это требование времени и важнейшая составляющая роста инвестиционной привлекательности. Продукция уральского машиностроения, энергетического комплекса, металлургических компаний должна более активно продвигаться для использования в нефтяной и газовой отраслях России. На сегодняшний день вместе с Челябинской областью мы обеспечиваем трубой наших нефтяников в Ханты-Мансийском автономном округе. В области есть более 50 предприятий, выпускающих широкий спектр продукции медицинского назначения, начиная от противовирусных препаратов до самого современного кардиологического и неонатального оборудования. Мы предлагаем максимально полно и эффективно использовать потенциал промышленного комплекса для обеспечения нужд субъектов УФО", - рассказал он.

По итогам совета, губернаторы Уральского федерального округа договорились разработать новые соглашения о сотрудничестве, с учетом полученной информации и переговоров. Предполагается, что некоторые из них будут подписаны во время Петербургского экономического форума, другие – во время ИННОПРОМа.

Завершая заседание первого совета глав УФО при полпреде, Николай Цуканов заверил, что такую форму работы продолжат. Губернаторы будут собираться четыре раза в год, подводить итоги проделанной работы по межрегиональной кооперации и делиться перспективными планами и предложениями.

Екатерина Исаева