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Постановления по соцподдержке, развитию АПК и инвестициям приняли в Тюменской области

Губернатор, 13:02 28 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Завершающее в 2024 году заседание президиума правительства Тюменской области провел губернатор Тюменской области Александр Моор. По его итогам принят ряд постановлений, направленных на социальную поддержку земляков, повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие агропромышленного комплекса.

Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

В целом за год правительство региона приняло больше тысячи нормативно-правовых актов, которые обеспечивают социально-экономическое развитие области и решение вопросов жителей.

"Впереди – новогодние и рождественские праздники. Главное для нас в этот период – обеспечить безопасность жителей, порядок и спокойствие в регионе. Управленческая команда правительства Тюменской области продолжает работать и в праздничные дни на благо земляков. Хороших и светлых праздников!" - пожелал Александр Моор.

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