Тоболяков приглашают пройти бесплатное обследование на туберкулез

| Фото: tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Бесплатное обследование на туберкулез смогут пройти тоболяки 23 марта, сообщает пресс-служба областной больницы № 3.

Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом, пройдет в мобильном комплексе возле ТРЦ "Жемчужина Сибири" с 10 до 15 часов.

Любой желающий сможет обследовать свои легкие на определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе. Участники акции смогут узнать о методах профилактики туберкулеза у детей и взрослых, проконсультироваться с врачом по отказу от курения и записаться в школу здоровья для желающих бросить курить.

Также в рамках Всемирного дня стоматологического здоровья, тоболяки смогут повысить свою осведомленность по вопросам гигиены полости рта и получить важные рекомендации от специалистов по правильному уходу за зубами.

Тобольские врачи напоминают, что туберкулез опасное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Заболевание возникает на фоне ослабленного иммунитета и при длительном контакте с больным активной формой туберкулеза.

Пройти флюорографию также можно в центральной поликлинике (4 мкрн, 53).