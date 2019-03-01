В Тюменской области ветераны получат единовременную помощь ко Дню Победы

21 тыс. 160 человек получат единовременную помощь в 2019 году. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об оказании единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы.

Денежную помощь в размере пять тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

Выплату в размере двух тысяч рублей получат жители региона, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; тюменцы, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно, а также тюменцы из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны.