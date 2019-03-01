Финал конкурса "Славим человека труда" пройдет в Тюмени

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Торжественная церемония заключительного этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО в Тюменской области по четырем номинациям пройдет в музее им. И.Я. Словцова в Тюмени 20 марта.

На протяжении дня специалисты поборются за звания "Лучший инженер-теплотехник", "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога", "Лучший мастер по художественной обработке дерева", "Лучший мастер по ручному ткачеству".

На площадке "Народные художественные промыслы" мастерам за четыре часа необходимо создать традиционные изделия в каждой из номинаций из кости – табакерку, из дерева – челнок, из ткани – пояс. Здесь будут состязаться 42 человека из шести регионов Уральского федерального округа. Тюменскую область здесь представят девять уникальных мастеров. В номинации "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога" заявлены трое тоболяков: Сергей Санаев, Елена Кузнецова, Дмитрий Кугаевский. За звание "Лучший мастер по художественной обработке дерева" поборются Антон Ажермачёв, Андрей Чарков, Валентин Ермаков. В номинации "Лучший мастер по ручному ткачеству" выступят тюменцы: Ольга Козловская, Наталья Лядина, Инна Нестерова.

В заключительном этапе конкурса "Лучший инженер-теплотехник" примут участие девять инженеров и пять студентов из четырех регионов УФО: Тюменской, Свердловской, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Участники должны решить нестандартный инженерный кейс. Жюри будут оценивать оригинальность и новизну решения, проработанность технологического решения, экономическую эффективность и, конечно, саму презентацию.

Тюменскую область на финальном этапе представляют инженеры Сергей Вайнуто, Кирилл Кузьменко, Евгений Чистяков. От студентов выступят представители ТИУ Галина Ткаченко, Александр Макаров, Виталий Федоров.

Торжественная церемония закрытия заключительного этап конкурсов профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюменской области по номинациям "Лучший инженер-теплотехник", "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога", "Лучший мастер по художественной обработке дерева", "Лучший мастер по ручному ткачеству" пройдет в музейный комплекс им. И.Я. Словцова 20 марта в 18 часов.

Напомним, что победители и призеры финала конкурса приглашаются на торжественную церемонию с участием первых лиц субъектов Российской Федерации, лидеров общественного и молодежного движений, представителей бизнес сообщества, партнеров проекта и других приглашенных гостей.