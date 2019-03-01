Финал конкурса "Славим человека труда!" собрал в Тюмени лучших мастеров народных промыслов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39 мастеров народных промыслов со всего Уральского федерального округа борются за звание лучшего в своей номинации в федеральном заключительном этапе конкурса "Славим человека труда!", который проходит в Тюмени. В 2019 году площадкой для такого состязания стал музейный комплекс им. И. Я. Словцова.

Гостей от имени губернатора Тюменской области Александра Моора на торжественном открытии поприветствовал его заместитель Владимир Сысоев. Заслуженный работник культуры России, художник-реставратор и директор Центра возрождения народных промыслов Тюменской области Вадим Шитов отметил, что этот конкурс интересен тем, что за очень короткое время здесь нужно показать свое мастерство и те навыки, которые можно передать ученикам. Он напомнил, что и сам участвовал в "Славим человека труда!", пожелал коллегам успехов и выразил надежду на то, что все получат не только заслуженные награды, но и большое удовольствие от своего прекрасного труда.

Финалистам конкурса в номинациях "Лучший мастер по художественной обработке рога, кости", "Лучший мастер по художественной обработке дерева" и "Лучший мастер по ручному ткачеству" необходимо за четыре часа создать традиционное изделие: из кости табакерку, из дерева - челнок, из ткани - пояс.

Тюменскую область в этих промыслах представляют девять мастеров. Одна из конкурсантов - преподаватель по ткачеству Тюменского государственного института культуры Ольга Козловская. Она рассказала специальному корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о том, что раньше в "Славим человека труда!" участвовала как член жюри. В 2018 году впервые попробовала себя в отборочном этапе в качестве мастера и вышла в финал. Поддержать тюменку в музейный комплекс пришли ее ученицы, студентки бакалавриата направления "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы".

В качестве конкурсной работы Ольга Козловская выбрала реконструкцию коми-зырянского пояса из собрания Тюменского областного краеведческого музея. Этот пояс когда-то давно создали мастерицы в селе Ивановка Тарской волости Тобольской губернии, нынешней территории Омской области. Для работы тюменка приобрела современную пряжу похожих оттенков, так как задачи создать точную реконструкцию перед конкурсантами не было. Технологию создания такого пояса она будет осваивать впервые, поэтому финальное состязание будет еще и своего рода экспериментом. Конструкцию для прядения Ольга Козловская также собрала сама, в качестве основы использовала подрамник, который берет с собой на все конкурсы профессионального мастерства.

Помимо площадок для создания конкурсных работ, каждый регион Уральского федерального округа разместил на выставочных площадях музея стенды с презентацией своих народных художественных промыслов. Стенд Курганской области привлекал внимание яркой расписной посудой из дерева, игрушками и свистульками. О том, что это шадринская роспись, рассказал народный мастер, преподаватель Шадринского государственного педагогического университета Юрий Кислицын.

Он сообщил, что в 2014 году проводил исследовательскую работу и изучал прялки, которые хранили жители шадринских деревень. "Я заметил такую тенденцию, что колорит наших прялок отличается от всех других цветом, мазком, характером исполнения. Мы общались со старожилами, записывали их воспоминания и выяснили, что некоторые семьи полностью занимались росписью домов, сами терли краски, заготавливали материалы. Такую роспись еще называли ярмарочной, по имени Ивано-Крестовской ярмарки, которая проходила в Шадринском районе, такие яркие изделия привлекали людей", - поделился Юрий Кислицын.

Расписывали в подобном стиле не только прялки, но и посуду, игрушки, различные предметы быта. Прялки сохранились до наших дней потому, что были обрядовым предметом, передавались из поколения в поколение. Мастер отметил, какой цвет умельцы использовали для фона, какую семантику закладывали в изображение, какие цветы изображали, и переложил свои знания в прикладное русло. Он серьезно занялся вопросом продвижения шадринской росписи; художественно-экспертный совет уже утвердил ее как традиционную для территории Курганской области, осталось на уровне Москвы доказать, что этот промысел - уникальный.

Юрий Кислицын постоянно участвует в конкурсах и выставках регионального и федерального значения и занимает призовые места, проводит мастер-классы. Учатся шадринской росписи и сами жители муниципалитета - в Центре русской народной культуры "Лад" учат расписывать кухонные лопатки, подстаканники, свистульки и ложки.

Помимо этапов, посвященных народным промыслам, в Тюмени выявляют лучшего инженера-теплотехника Уральского федерального округа. На состязание в Тюменский индустриальный университет съехались девять инженеров и пять студентов, домашний регион представляют шесть человек.

Торжественная церемония закрытия федерального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" пройдет в 18 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

Дарья Казакова