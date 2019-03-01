  • 21 марта 201921.03.2019четверг
  • USD64,2803
    EUR72,9389
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Тюменским школьникам устроят образовательный тур в новосибирский академгородок

Общество, 10:52 21 марта 2019

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

15 одаренных школьников Тюмени отправятся в новосибирский академгородок с 24 по 30 марта, сообщает городской департамент образования.

Образовательное путешествие в Новосибирск организовано для юных тюменских химиков и биологов. За время каникул успеют посетить лаборатории, музеи, университеты, а также медицинский технопарк и Академгородок.

"В преддверии образовательной поездки школьники прошли серию психологических тренингов по командообразованию и актуализации личностных сил. Знакомство с ведущими учеными страны и крупными исследовательскими площадками поможет юным дарованиям получить новые знания и вдохновение на дальнейшие профильные занятия", − отметила директор Информационно-методического центра Тюмени Наталья Старых.

Так, в Институте неорганической химии им. А. В. Николаева тюменцы окунутся в мир нанотехнологий и понаблюдают за химическими опытами, а в "Парке чудес" поучаствуют в лабораторном практикуме. В общей сложности в программу познавательного тура вошли 15 экскурсий, среди которых посещение первого биотехнологического наукограда России − Кольцово и Института молекулярной и клеточной биологии, поездка в ботанический сад Сибирского отделения РАН и астрофизический центр "Планетарий".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# академгородок , каникулы , Новосибирск , поездка , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:09 21.03.2019Врачами и юристами видят своих детей российские родители, показало исследование
11:47 21.03.2019Полицейские запустили флешмоб #ПушкинОбъединяет
11:03 21.03.2019Красавица из Тобольска прошла в финал конкурса "Мисс Россия-2019"
10:52 21.03.2019Тюменским школьникам устроят образовательный тур в новосибирский академгородок