Тюменским школьникам устроят образовательный тур в новосибирский академгородок
15 одаренных школьников Тюмени отправятся в новосибирский академгородок с 24 по 30 марта, сообщает городской департамент образования.
Образовательное путешествие в Новосибирск организовано для юных тюменских химиков и биологов. За время каникул успеют посетить лаборатории, музеи, университеты, а также медицинский технопарк и Академгородок.
"В преддверии образовательной поездки школьники прошли серию психологических тренингов по командообразованию и актуализации личностных сил. Знакомство с ведущими учеными страны и крупными исследовательскими площадками поможет юным дарованиям получить новые знания и вдохновение на дальнейшие профильные занятия", − отметила директор Информационно-методического центра Тюмени Наталья Старых.
Так, в Институте неорганической химии им. А. В. Николаева тюменцы окунутся в мир нанотехнологий и понаблюдают за химическими опытами, а в "Парке чудес" поучаствуют в лабораторном практикуме. В общей сложности в программу познавательного тура вошли 15 экскурсий, среди которых посещение первого биотехнологического наукограда России − Кольцово и Института молекулярной и клеточной биологии, поездка в ботанический сад Сибирского отделения РАН и астрофизический центр "Планетарий".