Тюменским школьникам устроят образовательный тур в новосибирский академгородок

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

15 одаренных школьников Тюмени отправятся в новосибирский академгородок с 24 по 30 марта, сообщает городской департамент образования.

Образовательное путешествие в Новосибирск организовано для юных тюменских химиков и биологов. За время каникул успеют посетить лаборатории, музеи, университеты, а также медицинский технопарк и Академгородок.

"В преддверии образовательной поездки школьники прошли серию психологических тренингов по командообразованию и актуализации личностных сил. Знакомство с ведущими учеными страны и крупными исследовательскими площадками поможет юным дарованиям получить новые знания и вдохновение на дальнейшие профильные занятия", − отметила директор Информационно-методического центра Тюмени Наталья Старых.

Так, в Институте неорганической химии им. А. В. Николаева тюменцы окунутся в мир нанотехнологий и понаблюдают за химическими опытами, а в "Парке чудес" поучаствуют в лабораторном практикуме. В общей сложности в программу познавательного тура вошли 15 экскурсий, среди которых посещение первого биотехнологического наукограда России − Кольцово и Института молекулярной и клеточной биологии, поездка в ботанический сад Сибирского отделения РАН и астрофизический центр "Планетарий".