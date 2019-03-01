В Нефтеюганском районе начальница почты присвоила триста тысяч рублей

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300 тыс. рублей похитила из кассы 53-летняя начальница отделения почтовой связи одного из поселений Нефтеюганского района, сообщает региональное управление МВД России.

Имея единоличный доступ к наличным средствам, женщина воспользовалась своим служебным положением Ее задержали сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по Нефтеюганскому району совместно со службой безопасности организации. В признательных показаниях работница почты пояснила, что решилась на такой поступок из-за сложных жизненных обстоятельств.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Санкции предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.