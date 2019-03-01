Леонид Остроумов: СИБУР - стратегический партнер Тюменской области по нескольким направлениям

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

СИБУР - стратегический партнер для Тюменской области сразу по нескольким направлениям. Это отметил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, приветствуя участников совещания компании по импортозамещению оборудования, которое 20-21 марта пройдет в Тюмени.

"Это наш надежный индустриальный партнер, крупнейший инвестор, заказчик для наших предприятий и работодатель", - подчеркнул он.

Директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства сообщил, что между компанией и правительством региона с 2011 года действует соглашение о сотрудничестве, а с 2017 года – дорожная карта по реализации проекта по расширению использования продукции и технологий предприятий Тюменской области, в том числе импортозамещающих.

"Это взаимодействие, безусловно, влияет не только на картину жизни в Тобольске, но и в целом на экономику Тюменской области и на развитие региона, - сказал он. - 11 наших предприятий сегодня взаимодействуют с компанией СИБУР. Еще 19 - с компанией "Газпром нефть", представители которой также принимают участие в совещании".

Борис Олейник