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Леонид Остроумов: СИБУР - стратегический партнер Тюменской области по нескольким направлениям

Экономика, 12:58 20 марта 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

СИБУР - стратегический партнер для Тюменской области сразу по нескольким направлениям. Это отметил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, приветствуя участников совещания компании по импортозамещению оборудования, которое 20-21 марта пройдет в Тюмени.

"Это наш надежный индустриальный партнер, крупнейший инвестор, заказчик для наших предприятий и работодатель", - подчеркнул он.

Директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства сообщил, что между компанией и правительством региона с 2011 года действует соглашение о сотрудничестве, а с 2017 года – дорожная карта по реализации проекта по расширению использования продукции и технологий предприятий Тюменской области, в том числе импортозамещающих.

"Это взаимодействие, безусловно, влияет не только на картину жизни в Тобольске, но и в целом на экономику Тюменской области и на развитие региона, - сказал он. - 11 наших предприятий сегодня взаимодействуют с компанией СИБУР. Еще 19 - с компанией "Газпром нефть", представители которой также принимают участие в совещании".

Борис Олейник

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# импортозамещение , Леонид Остроумов , СИБУР , Тобольск

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