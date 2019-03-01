Соревнования по шашкам и шахматам стартовали на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Соревнования по шахматам и шашкам проходят в рамках IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр. За одним столом встречаются как любители, так и профессионалы.

Как рассказал главный судья состязаний по шашкам Александр Саранчин, который сам увлечен этим видом спорта около 50 лет, рабочий день для него завершится за полночь - предстоит решить много организационных и судейских вопросов.

Одна из участниц соревнований, жительница Крыма Гулгия Абибуллаева уже выступала на соревнованиях районного и республиканского уровня. В обычной жизни она работает директором в сельской школе села Красноармейское. Считает, что детям полезнее играть в шашки, а не сидеть в социальных сетях.

Делегацию Ямало-Ненецкого автономного округа возглавляет Дмитрий Волуев. Мужчина работает заместителем директора детско-юношеской школы поселка Самбург.

"В основном у нас развито северное многоборье, но шашки — любимая игра ненцев. Для нее много не надо — досочка, да шашки. Много места не занимает в семьях оленеводов и рыбаков", - рассказал руководитель делегации.

Еще один ямальский участник - оленевод Андрей Адер. Он играет в шашки с трех лет. Премудростям игры его обучали старики ненцы в чуме. Больше любит играть в шашки, чем бросать тынзян на хорей, признался шашист.

По положению соревнований тюменская команда в шашках не была заявлена, а вот в шахматах честь Тюменской области отстаивает делегация Ялуторовского района.

Председатель Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров считает, что такие соревнования активизируют сельский спорт.

"В Тюменской области много делается, чтобы шахматы развивались. У нас есть целая программа по развитию сельских шахмат. Областная шахматная организация выиграла Президентский грант, который называется "Шахматы в сельские школы и многодетные семьи", - уточнил он.

В составе ялуторовской делегации вошли жители села Сингуль-Татарский Ильнур Гиматудинов и Екатерина Абрамова. Девушка работает уборщицей, хорошо играет в шахматы и обучает игре своего сына. Говорит, что шахматы на селе очень популярны. Именно Екатерина одержала сегодня победу. Ильнур также вырвал победу, несмотря на преимущество в две фигуры у соперника.

Как призналась еще одна участница шахматных баталий Елена Гуреева из поселка Красные ткачи Ярославской области, родные ее увлечения не разделяют - муж за игру даже журит. Говорит, что "у всех жены как жены - обеды варят и с внуками нянчатся, а его сидит за компьютером и играют в шахматы".

Напомним, что IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры в Тюмени продлятся до 22 марта.

Александр Лабыкин