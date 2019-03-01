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Фотоотчет с официальной тренировки для участников сельских игр по сборке доильного аппарата

Спорт, 19:20 20 марта 2019

фото: ИА "Тюменская линия"

Официальная тренировка по сборке разборке доильного аппарата для участников IX Всероссийских зимних сельских игр состоялась в Тюмени.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" ﻿

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# сельские игры , соревнования дояров

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